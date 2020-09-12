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التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وإنبي

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انتهت احداث الشوط الاول بين فريقي إنبي ووادي دجلة بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بتروسبورت ، فى الجولة الـ26 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

افتتح إنبي التهديف فى الدقيقة 16 عن طريق عمر فتحي من تسديدة قوية سكنت الشباك .

وأدرك فريق وادي دجلة هدف التعادل فى الدقيقة 18 ، عن طريق المدافع احمد رمضان بيكهام من متابعه رائعه داخل منطقة الجزاء .

ويحتل فريق إنبي المركز الثامن برصيد 32 نقطة ، بينما جاء وادي دجلة فى المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة .


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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