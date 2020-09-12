التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وإنبي

انتهت احداث الشوط الاول بين فريقي إنبي ووادي دجلة بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بتروسبورت ، فى الجولة الـ26 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

افتتح إنبي التهديف فى الدقيقة 16 عن طريق عمر فتحي من تسديدة قوية سكنت الشباك .

وأدرك فريق وادي دجلة هدف التعادل فى الدقيقة 18 ، عن طريق المدافع احمد رمضان بيكهام من متابعه رائعه داخل منطقة الجزاء .

ويحتل فريق إنبي المركز الثامن برصيد 32 نقطة ، بينما جاء وادي دجلة فى المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة .