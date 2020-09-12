بخطأ فادح من فان دايك.. ليدز يسجل هدف التعادل في شباك ليفربول

جاء هدف التعادل بعد انطلاقة رائعة من جاك هاريسون على الجبهة اليسرى للفريق أتبعه بإختراق لمنطقة جزاء ليفربول مراوغا لترينت أرنولد وجو جوميز ثم أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أليسون سكنت الشباك.

وسجل فان داين التقدم مرة أخري قبل أن يمنح نفس اللاعب ليدز التعادل من خطأ جعل مهاجم ليدز ينفرد بالحارس.