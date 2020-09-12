الإصابة تبعد نجم الزمالك عن موقعة الإنتاج الحربي غدا

تعرض يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الزمالك لإصابة بإجهاد عضلي في تدريب الفريق الأبيض صباح اليوم.

ويستعد الزمالك لمباراة الانتاج الحربي المقرر لها غدا الأحد في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة.

وفضل الجهاز الفني استبعاد اللاعب من القائمة التي ستخوض لقاء الغد حتى لا تتفاقم إصابته.

و يخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية لتجهيزه في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.