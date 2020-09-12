الارشيف / الرياضة

الإصابة تبعد نجم الزمالك عن موقعة الإنتاج الحربي غدا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعرض يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الزمالك لإصابة بإجهاد عضلي في تدريب الفريق الأبيض صباح اليوم.

ويستعد الزمالك لمباراة الانتاج الحربي المقرر لها غدا الأحد في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة.

وفضل الجهاز الفني استبعاد اللاعب من القائمة التي ستخوض لقاء الغد حتى لا تتفاقم إصابته.

 و يخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية لتجهيزه في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإصابة تبعد نجم الزمالك عن موقعة الإنتاج الحربي غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا