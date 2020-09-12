ريكاردو يطمئن على إصابات الإسماعيلي وتدريبات تأهيليه للاعبي الفريق

حرص البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التواصل مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور أكرم عبدالعزيز، للإطمئنان على اللاعبين المصابين بالفريق وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية بالفريق.

وخضع الثنائي أحمد أيمن ومحمد هاني لاعبا الإسماعيلي، لتدريبات علاجية بالجري حول الملعب علي هامش التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٧ من مسابقة الدوري العام.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة، بترتيب جدول الدوري العام.