تركي آل الشيخ يخصص 800 ألف جنيه لعلاج مؤمن زكريا للمرة الثانية .. واللاعب يشكره

وجه اللاعب مؤمن زكريا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ بعد تخصيصه مبلغ 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجه بأمريكا . وقال مؤمن زكريا : " ( مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله) أتوجه بالشكر للأخ والصديق معالي المستشار تركي آل الشيخ ، لقيامه المستمر بالاطمئنان على صحتي وتخصيص مبلغ 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجي بأمريكا". وقال مؤمن زكريا : " ( مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله) أتوجه بالشكر للأخ والصديق معالي المستشار تركي آل الشيخ ، لقيامه المستمر بالاطمئنان على صحتي وتخصيص مبلغ 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجي بأمريكا". جدير بالذكر أن اللاعب مؤمن زكريا أصيب بمرض ضمور الأعصاب ، وقرر النادي الأهلي منحه قيمة تعاقده كاملا .

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