رسميا.. تجديد تعاقد "سمعة" أسطورة سلة الاتحاد السكندري

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن تجديد تعاقد اللاعب إسماعيل أحمد الشهير بـ "سمعة" أسطورة كرة السلة المصرية والعربية وصاحب التاريخ الكبير والمشرف لموسم رياضي جديد 2020/2021 .

وقال محمد مصيلحي رئيس النادي: وافق النجم إسماعيل أحمد دون تردد على تجديد تعاقده، نظرًا لحالة الاستقرار والترابط الكبير بين جميع عناصر الفريق والتي لمسها اللاعب منذ عودته من جديد لسله زعيم الثغر عائدًا من لبنان، ومساهمته مع زملائه في الحصول على جميع البطولات التي خاضها الفريق هذا الموسم والتي توجت بالحصول على بطولة الدوري السوبر وتقديم إسماعيل أداء أكثر من رائع خلال الجولات الحاسمة.

وأنهى مفاوضات التجديد بنجاح حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة مع باسكال بيروتي وكيل أعمال اللاعب إسماعيل أحمد.

وأعرب أحمد مرعي المدير الفني للفريق عن بالغ سعادته بتجديد التعاقد مع "سمعة " أحد أفضل وأمهر اللاعبين العرب على الإطلاق.

وأشار أن استمرار لاعب بقيمة وخبرة إسماعيل أحمد يمثل إضافة كبيرة للفريق بصفة عامة وسوف يُساهم بجانب زملائه في تحقيق أمال وطموحات جماهير الثغر العظيمة والوصول للمكانة الكبيرة التي يستحقها نادي الاتحاد السكندري أحد أقطاب كرة السلة المصرية والعربية.