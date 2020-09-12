شاهد - محمد صلاح يهز شباك ليدز يونايتد بالهدف الأول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الهدف الأول لفريقه أمام ليدز يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب الآنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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