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المنيا يواصل تدريباته قبل موقعة الفيوم بدوري القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق المنيا، بقيادة، شديد قناوي، التدريبات الجماعية، على فترتين، بملعب النادي المنياوي الرئيسي، استعدادا لمباراة الفيوم، بدوري القسم الثاني.

وأشار قناوي أن التدريب على فترتين يأتي لضمان استمرار رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، على أن يعود الفريق للتدريب مرة واحدة فقط بدءاً من يوم الأثنين القادم، مع البحث عن مباراة ودية أخيرة، استعدادا للقاء الفيوم .

وأكد المدير الفني على جاهزية اللاعبين استعدادا لخوض المباريات المتبقية بقوة عقب التزامهم خلال الفترة التدريبية على مدار الشهر الأخير، مع تصعيد عدد من الناشئين المميزين الذين شاركوا خلال الوديات وقدموا أداءاً جيداً وهم: اللاعب عمر نور ، محمد عبدالرحيم، محمد أشرف و حازم مرعي.

ويذكر أن الفريق المنياوي قد خاض لقاءين وديين مع كل من فريق ديروط وبترول أسيوط، حيث حقق الفوز بثلاثيه نظيفه في لقاء ديروط ، وبهدف نظيف في مباراه بترول أسيوط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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