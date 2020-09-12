نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة في المقال التالي
وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بضرورة فتح تحقيق رسمي مع اللاعب، فور إخلاء سبيله، للوقوف على تفاصيل أزمة اللاعب وأسباب الحادث، وتقديم تقريرًا شاملًا بعد التحقيق معه لحسم مصير اللاعب.
ومن المقرر أن يعقد عبدالحفيظ جلسته مع صالح جمعة، عقب عودة مدير الكرة من الإسكندرية، حيث يتواجد مع الفريق الذي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.
ويلتقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء الإثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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