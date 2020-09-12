نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواصل مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، للإطمئنان عليه، ومعرفة أخر تطورات قضيته، وموعد إخلاء سبيله.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بضرورة فتح تحقيق رسمي مع اللاعب، فور إخلاء سبيله، للوقوف على تفاصيل أزمة اللاعب وأسباب الحادث، وتقديم تقريرًا شاملًا بعد التحقيق معه لحسم مصير اللاعب.

ومن المقرر أن يعقد عبدالحفيظ جلسته مع صالح جمعة، عقب عودة مدير الكرة من الإسكندرية، حيث يتواجد مع الفريق الذي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

ويلتقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء الإثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.