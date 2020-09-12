أرسنال يبدأ الدوري الإنجليزي بهزيمة فولهام

أرسنال يبدأ الدوري الإنجليزي بهزيمة فولهامتغلب فريق أرسنال على مضيفه وجاره اللندني فولهام بنتيجة 3–صفر اليوم السبت في افتتاح المرحلة الاولى للدوري الانجليزي لكرة القدم للعام 2020-2021م .

وسجل أهداف النادي اللندني كل من المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت (9)، المدافع البرازيلي غابريال ماغاليش (49)، والمهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (57).

وكان موعد انطلاق منافسات الـ "بريميرليغ" تأخر خمسة أسابيع عن البرنامج المعتاد بسبب جائحة فيروس (كورونا)، فيما ينتظر مراجعة موعد دخول الجماهير الى مدرجات الملاعب في تشرين الاول/ اكتوبر من قبل الحكومة البريطانية في ظل إجراءات إحترازية صارمة خوفا من تفشي جائحة (كوفيد-19).

وأنهى ارسنال الموسم المنصرم بخيبة أمل في الدوري باحتلاله للمركز الثامن بفارق 10 نقاط عن الـ "بيغ فور"، لكنه عوض بفوزه بكأس إنكلترا على حساب غريمه اللندني تشلسي بنتيحة 2-1.

وافتتح الموسم الحالي باحرازه درع المجتمع على حساب ليفربول بطل الدوري بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل 1-1، وبدا تأثير مدرب ارسنال الاسباني ميكيل أرتيتا الذي خلف مواطنه أوناي ايمري، واضحاً أيضاً في احراز فريقه لقبين في غضون 29 يوماً.

وبدأ أرتيتا (38 عاماً) المساعد السابق لمواطنه بيب غوارديولا في مانشستر سيتي الموسم الجديد بتعاقدات دفاعية وهجومية فاستقدم البرازيليين غابريال ماغاليس مدافع ليل الفرنسي والجناح ويليان من تشلسي.

في المقابل كان المفاجأة في صفف فولهام قيام مدربه سكوت باركر بابقاء هداف الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) برصيد 26 هدفاً المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش على مقاعد البدلاء.

Advertisements

وفرض أرسنال إيقاعه على الشوط الأول للمباراة بفضل خبرته، في وقت عانى صاحب الارض لتهديد مرمى مضيفه واختراق دفاعه الصلب.

ودون المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت اسمه في كتاب الموسم الجديد للدوري الممتاز، بتسجيله باكورة الاهداف مستغلا تمريرة من أوباميانغ إلى السويسري غرانيت تشاكا ومنه كرة في العمق،

وفشل المدافع الامريكي تيم ريام في تشتيتها لتصل إلى ويليان فسدد كرة صدها الحارس الشاب السلوفاكي ماريك روداك (23 عاما) وارتدت منه إلى لاكازيت المتربص أمام المرمى الخالي حولها بقدمه اليسرى إلى الشباك (9).

وعلى غرار سيناريو الشوط الاول لم يتأخر أرسنال في زيادة غلته في الثاني بعد مرور أربع دقائق من صافرة البداية، بعدما إرتقى المدافع غابريال ماغاليش لركنية نفذها مواطنه ويليان فاصطدمت بكتفه الايسر ودخلت بين قدمي الحارس روداك ومنه إلى الشباك (49).

وجاء الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة بدأها ويليان بتمريرة في العمق للغابوني أوباميانغ الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة بقدمه اليمنى من الجانب الايسر استقرت في الجهة المعاكسة للمرمى (57).