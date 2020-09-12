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مهاجم الأهلي المعار يقود إنبي للفوز علي وادي دجلة فى الوقت القاتل

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حقق فريق إنبي فوزا صعبا فى الوقت القاتل علي وادي دجلة بنتيجه 2-1 ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي بتروسبورت ، فى الجولة الـ26 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح إنبي التهديف فى الدقيقة 16 عن طريق عمر فتحي من تسديدة قوية سكنت الشباك.

وأدرك فريق وادي دجلة هدف التعادل فى الدقيقة 18 ، عن طريق المدافع احمد رمضان بيكهام من متابعه رائعه داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف إنبي فى الدقيقة 86 عن طريق محمد شريف مهاجم الاهلي المعار ، بعد تمريرة خاطئه من دفاع وادي دجلة ، لينطلق بها منفردا ويراوغ محمد عبدالمنصف ويسددها داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز فريق إنبي الي المركز السادس برصيد 35 نقطة ، بينما تجمد وادي دجلة فى المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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