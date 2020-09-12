خاص .. بيراميدز يكشف حقيقة رحيل المدرب الكرواتي

نفى مصدر بنادي بيراميدز أن يكون النادي دخل في مفاوضات رسمية مع أي مدرب بـ الدوري المصري خلال الأيام الماضية، أو تواصل معه من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

أكد المصدر بنادي بيراميدز فى تصريح خاص لـ "صدي البلد" ، أن الإدارة لم تفاوض أي مدرب مصري من قريب أو بعيد، وأن النادي يقوده جهاز فني حاليا على رأسه الكرواتي أنتي تشاتشيتش ومستمر في منصبه .

وتابع ، ومن الطبيعي أن يكون بيراميدز هدفا لأي مدرب يحاول الوصول إليه وتولي مسئولية قيادته، ومن المتوقع أن يسعى بعض المدربين أو وكلائهم إلى تلميع أنفسهم إعلاميا وربط أسمائهم بمفاوضات مع بيراميدز، والنادي يرفض الرد على تلك الشائعات أو التعامل معها من الأساس.

وأكمل ، أن النادي معروف عنه أنه يلتزم في مفاوضاته بالسرية الكاملة ومن يتحدث في الإعلام سواء مدربين أو وكلاء فإن حديثه عن مفاوضات غير حقيقي.

شدد المصدر على أن كل التركيز منصب حاليا على استعادة الانتصارات في الدوري، والفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في أكتوبر المقبل، ما سيكون إنجازا غير مسبوق.