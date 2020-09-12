خاص .. بيراميدز يكشف حقيقة رحيل المدرب الكرواتي

وأكمل ، أن النادي معروف عنه أنه يلتزم في مفاوضاته بالسرية الكاملة ومن يتحدث في الإعلام سواء مدربين أو وكلاء فإن حديثه عن مفاوضات غير حقيقي.
شدد المصدر على أن كل التركيز منصب حاليا على استعادة الانتصارات في الدوري، والفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في أكتوبر المقبل، ما سيكون إنجازا غير مسبوق.
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