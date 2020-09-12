بدء فترة جديدة.. ريكاردو يحاضر اللاعبين في أول ظهور بتدريبات الاسماعيلي

حرص البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي، على الاجتماع باللاعبين قبل قيادته لتدريبات الإسماعيلي لأول مرة بشكل رسمي، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ٢٧ من مسابقة الدوري العام.

وشدد "ريكاردو" على اللاعبين، ضرورة غلق ملف مباراة الأهلي والفترة الماضية، وبدء فترة جديدة، مليئة بالحماس لعودة الاسماعيلي لمكانته الطبيعية.

وكان الإسماعيلي تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثية أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالأمس ضمن منافسات الجولة السابقة من مسابقة الدوري العام.

ويحتل الاسماعيلي المركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.