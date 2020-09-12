محمد شريف.. إنبي يسجل الهدف الثاني بخطأ دفاعي كارثي من دفاع وادي دجلة

أحرز فريق إنبي الهدف الثاني فى شباك وادي دجلة ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بتروسبورت ، فى الجولة الـ26 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف إنبي فى الدقيقة 86 عن طريق محمد شريف مهاجم الاهلي المعار ، بعد تمريرة خاطئه من دفاع وادي دجلة ، لينطلق بها منفردا ويرواغ محمد عبدالمنصف ويسددها داخل الشباك .

افتتح إنبي التهديف فى الدقيقة 16 عن طريق عمر فتحي من تسديدة قوية سكنت الشباك .

وأدرك فريق وادي دجلة هدف التعادل فى الدقيقة 18 ، عن طريق المدافع احمد رمضان بيكهام من متابعه رائعه داخل منطقة الجزاء .

ويحتل فريق إنبي المركز الثامن برصيد 32 نقطة ، بينما جاء وادي دجلة فى المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة .