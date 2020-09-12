أحرز فريق إنبي الهدف الثاني فى شباك وادي دجلة ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بتروسبورت ، فى الجولة الـ26 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
وجاء هدف إنبي فى الدقيقة 86 عن طريق محمد شريف مهاجم الاهلي المعار ، بعد تمريرة خاطئه من دفاع وادي دجلة ، لينطلق بها منفردا ويرواغ محمد عبدالمنصف ويسددها داخل الشباك .
افتتح إنبي التهديف فى الدقيقة 16 عن طريق عمر فتحي من تسديدة قوية سكنت الشباك .
وأدرك فريق وادي دجلة هدف التعادل فى الدقيقة 18 ، عن طريق المدافع احمد رمضان بيكهام من متابعه رائعه داخل منطقة الجزاء .
ويحتل فريق إنبي المركز الثامن برصيد 32 نقطة ، بينما جاء وادي دجلة فى المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد شريف.. إنبي يسجل الهدف الثاني بخطأ دفاعي كارثي من دفاع وادي دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.