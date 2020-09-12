الأهلي يعقد جلسة مع أزارو لتجديد عقده.. واللاعب يصل القاهرة بعد أسبوع

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ويعود أزارو إلى النادي الأهلي، بعدما قضى إجازة طويلة في بلاده عقب انتهاء فترة إعارته إلى الاتفاق السعودي، في شهر يونيو الماضي.
ومن المقرر أن يعقد اللاعب جلسة مع إدارة الكرة ولجنة التخطيط، فور وصوله من أجل التناقص حول تجديد عقده بالفترة المقبلة.
وأوصت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بعودة اللاعب مرة أخرى ورفض رحيله، مع تجديد عقده لمدة ثلاث مواسم، نظرًا لاحتياجات الفريق بالموسم الجديد.
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء بعد غدٍ الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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