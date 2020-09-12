الأهلي يعقد جلسة مع أزارو لتجديد عقده.. واللاعب يصل القاهرة بعد أسبوع

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أحمد جودة - القاهرة - تقرر وصول المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة بالأسبوع المقبل، للمشاركة في تدريبات الفريق.

ويعود أزارو إلى النادي الأهلي، بعدما قضى إجازة طويلة في بلاده عقب انتهاء فترة إعارته إلى الاتفاق السعودي، في شهر يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يعقد اللاعب جلسة مع إدارة الكرة ولجنة التخطيط، فور وصوله من أجل التناقص حول تجديد عقده بالفترة المقبلة.

وأوصت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بعودة اللاعب مرة أخرى ورفض رحيله، مع تجديد عقده لمدة ثلاث مواسم، نظرًا لاحتياجات الفريق بالموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء بعد غدٍ الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.