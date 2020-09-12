نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي يكشف حقيقة مفاوضات يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الفرنسي أوليفييه جيرو نجم تشيلسي الإنجليزي حقيقة الأنباء التي تم تداولها في الفترة الأخيرة والتي ربطته بالرحيل إلى يوفنتوس في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت العديد من التقارير الصحيفة في الآونة الأخيرة أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع جيرو في حال فشله في التعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز أو الإسباني ألفارو موراتا لتعويض رحيل نجم الفريق الأرجنتيني جونزالو هيجواين مؤخرًا.

وقال جيرو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:"فوجئت بتلقي رسائل من زملائي يتحدثون عن انتقالي إلى يوفنتوس، الأمر مجرد شائعة، إنه بعيد عن الحقيقة، أنا لاعب في تشيلسي".

واختتم جيرو تصريحاته قائلاً:"أشعر أنني بحالة جيدة هنا في تشيلسي، لم يكن لدي نهاية رائعة للموسم الماضي ولكني لن أرحل وأرغب في مواصلة مشواري مع البلوز".