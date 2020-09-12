نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إخلاء سبيل صالح جمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حصل صالح جمعة لاعب الأهلي على إخلاء سبيل من القضية الثانية التي اتهم فيها خلال الساعات الماضية واحتجز على إثرها في النيابة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.
وكان فريقًا قانونيًا من النادي الأهلي، برئاسة محمد فتحي، المشرف العام على الشؤون القانونية، تواجد مع اللاعب بأحد أقسام الشرطة، لمتابعة تطورات الموقف، بعدما قررت النيابة إخلاء سبيله في قضية التصادم أمس، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.
وتم دفع الكفالة لصالح، ولكن تبين وجود قضية أخرى على نجم الأهلي؛ ما تسبب في تأجيل إجراءات الإفراج عنه.
و خلال الساعات الماضية أسفرت التحقيقات مع صالح جمعة في القضية الثانية بحصوله على إخلاء سبيل حيث ينهي اللاعب ومحاميه بالإضافة للفريق القانوني من الأهلي باقي الإجراءات تمهيدا لخروجه.
والقضية الثانية كان صالح متهما فيها بصدم شاب بسيارته في منطقة الجيزة خلال شهر مارس الماضي
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. إخلاء سبيل صالح جمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.