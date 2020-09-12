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يوفنتوس يصر على ضم سواريز

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أحمد جودة - القاهرة - اعترف فيديريكو تشيروبيني، المسؤول عن التعاقدات في يوفنتوس، بأن ناديه يبحث عن مهاجم جديد، وأن الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة، ضمن خططهم.

 

واستبعد رونالد كومان، مدرب برشلونة، مهاجمه لويس سواريز، من قائمة البلوجرانا لمباراة ناستيك دي تاراجونا الودية، مما يشير إلى أن مستقبله سيكون خارج البارسا في الموسم المقبل.

 

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ويمتلك سواريز عرضًا من يوفنتوس، لكنه ينتظر الحصول على جواز السفر الإيطالي للعب في الكالتشيو.

 

وقال تشيروبيني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نعمل على التوقيع مع رأس حربة".

 

وعن لويس سواريز، أكد تشيروبيني: "نعم هناك أمل دائمًا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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