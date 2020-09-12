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بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطط إدارة نادي بيراميدز لضم صفقات من العيار الثقيل، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد المدوي مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.

بيراميدز يخطط لضم يوسف أوباما

كشفت مصادر مطلعة، عن نية مسؤولي نادي بيراميدز في التعاقد مع يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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وأوضحت المصادر أن مسؤولي بيراميدز يرغبون في ضم الاعب خلال شهر يناير المقبل، الذي يشهد أحقية يوسف أوباما في التوقيع لأي ناد بعد نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء.

من جانبه تحاول إدارة نادي الزمالك، التجديد ليوسف أوباما خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء موافقة صانع الألعاب الدولي على تمديد عقده مع الفارس الأبيض.

ويقدم يوسف أوباما مستويات مميزة مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، حيث ساهم في فوز لفريق بطولتي كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والسوبر المصري أمام الأهلي.

   

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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