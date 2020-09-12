نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد - محمد صلاح يسجل الهاتريك في شباك ليدز يونايتد.. ويتذكر مؤمن زكريا في المقال التالي
وأهدي صلاح الهدف إلى مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والذي يُعاني من أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.
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