محمد صلاح يقود ليفربول بـ هاتريك في شباك ليدز للفوز الأول بالدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في شباك ليدز، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 3 نقاط في المركز الول من تريتب الدوري الإنجليزي مؤقتا.

تقدم ليفربول بعد مرور 5 دقائق، من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق محمد صلاح بتسديدة صاروخية في منتصف المرمى تماما لم يتمكن الحارس ايلان ميسلير من توقعها بشكل صحيح. وعادل ليدز يونايتد من انطلاقة رائعة من جاك هاريسون على الجبهة اليسرى للفريق أتبعه بإختراق لمنطقة جزاء ليفربول مراوغا لترينت أرنولد وجو جوميز ثم أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أليسون سكنت الشباك. ثم عاد ليفربول مع الدقيقة 21 ويسبجل التقدم ، من ركلة ركنية أولى لصالح ليفربول على يمين مرمى ليدز يونايتد، نفذها أندرو روبيرتسون بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حيث إرتقى لها المدافع المتقدم فيرجيل فان دايك وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية قوية سكنت الشباك. ومن خطأ فادح من المدافع فيرجيل فان دايك في إبعاد الكرة من على حدود منطقة الجزاء أدى إلى وصولها لأقدام باتريك بامفورد المنفرد تماما بالمرمى ليضع الكرة بسهولة داخل الشباك على يمين الحارس أليسون. Advertisements وأعاد صلاح التقدم من ركلة حرة مباشرة لليفربول في وسط ملعب ليدز يونايتد، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل عمق منطقة الجزاء حيث أبعدها المدافعين بشكل غير متقن إلى حدود المنطقة ليتمكن محمد صلاح من ترويضها بشكل جيد قبل أن يطلق تسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك. ونجح صلاح في تنفيذ ناجح لركلة الجزاء بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس ايلان ميسلير الذي إرتمى في الزاوية العكسية، ويسجل الهدف الرابع . وشهدت الدقيقة 28، إنقاذ من ايلان ميسلير حارس ليدز يونايتد أنقذ مرمى فريقه من هدف محقق بعدما نجح ببراعة في إبعاد تسديدة أندرو روبيرتسون القوية بعدما إصطدمت بجسد زميله باسكال ستريوجيك وكادت تسكن الشباك بشكل خادع. وألغت راية التسلس مع الدقيقة 9 هدف ملغي لصالح ليدز يونايتد بداعي التسلل على هيلدر كوستا مسجل الهدف. وتوج رجال الألماني يورجن كلوب المدير الفني، باللقب بعد حصد 99 نقطة، في موسم لا ينسى لليفربول، ضمن خلاله الفوز بالبطولة قبل 7 جولات على النهاية. وأفتقد ليفربول في المباراة لخدمات وأليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك بسبب الإصابة.

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