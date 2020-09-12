تعافي 3 لاعبين من الإصابة خلال المعسكر الثالث لفراعنة اليد

يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد دريباته في معسكره الثالث بمدينة الغردقة تحت إشراف الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأسباني روبيرتو باروندو جارسيا وذلك ضمن خطة إعداد المنتخب الوطني إستعدادا لبطولة العالم لكرة اليد للرجال في نسختها رقم "٢٧" التي تستضيفها وتنظمها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ يناير من العام المقبل .

وصرح مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية أن المدير الفني يركز علي النواحي البدنية والفنية بالتوازي في الوحدات التدريبية اليومية للاعبي المنتخب مشيرا إليّ أن الفراعنة يؤدون ثلاث وحدات تدريبية في اليوم الواحد لرفع معدلات التحمل البدني مع تقوية الجانب الفني والذهني في نفس الوقت حيث يجب أن تصب معدلات اللياقة إليّ أفضل درجة ممكنة في بطولة العالم نظرا لخوض منتخب مصر ٦ مباريات متتالية في الدورين الأول والثاني ويجب أن تكون معدلات التحمل البدني في أفضل حال لكي يؤدي منتخب الفراعنة مبارياته المتتالية بنفس القوة الفنية والبدنية دون هبوط مفاجيء في كلا الجانبين .

وأضاف أن هناك عدد صغير من اللاعبين أصيبوا خلال الفترتين الأولي والثانية من خطة الإعداد في الغردقة منتصف الشهر الماضي والقاهرة في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري وهو خالد وليد ويحيي الدرع وحسن قداح إلا أنهم يتعافون حاليا بتدريبات الإستشفاء تحت إشراف الجهاز الفني مشيرا إليّ أن تلك الأمور طبيعية مع زيادة الحمل البدني خلال الفترة الحالية .

وعن التقرير الإيجابي للجنة تفتيش الإتحاد الدولي لكرة اليد عن جاهزية ملاعب وصالات المونديال قال أمين صندوق الإتحاد أن حالة من الإرتياح داخل مجلس إدارة الإتحاد متمنيا أن إنتهاء الأعمال المتبقية في الصالة الكبري بإسناد القاهرة وهي الصالة الكبري التي تاسع إليّ ٢٢ ألف متفرج في التوقيت المناسب بعد إنتهاء جاهزية الصالات الثلاثة الأخري لإستضافة منافسات المونديال في كل من إستاد العاصمة الإدارية الجديدة الذي تاسع مدرجاته إليّ خمسة ألاف متفرج واستاد برج العرب الذي يستوعب ٣٥٠٠ متفرج وأخيرا استاد صالة ٦ أكتوبر الذي تستوعب مدرجاته ل ٤٥٠٠ متفرج مشيدا بتعاون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدعم الذي يقدمه للبطولة بعد أن بلغت تكلفة الصالات الأربعة إليّ ٣،٢ مليار جنيه منها ثلاثة صالات جديدة هي برج العرب والعاصمة الإدارية و٦ أكتوبر