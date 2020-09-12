رابيد تيست ومعسكر مغلق.. الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة الأهلي

وسيطر الغضب على جماهير الاتحاد السكندري عقب التعادل بهدفين لكل فريق أمام نادي مصر وضياع نقطتين على الرغم من توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بسبب سوء النتائج والاداء.
وتمسك مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بتواجد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول على الرغم من تحقيق بعض النتائج السلبية خلال الفترة الحالية .
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