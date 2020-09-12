سلة الاتحاد السكندرى تعود للمشاركة في البطولة الإفريقية برعاية NBA

وتعود سلة زعيم الثغر من جديد للمشاركة في البطولة الإفريقية للأندية الأبطال و التي حقق لقبها نادى الاتحاد السكندرى عام 1987 على حساب فريق أول أغسطس الأنجولي في المباراة الشهيرة ، بمشاركة نجوم سلة زعيم الثغر مدحت وردة و طارق الصباغ و زاهر عبد الباسط و عمرو أبو الخير و عصام أبو العنين و عصام مجاهد و ممدوح إبراهيم و أحمد عمر و محمد فؤاد غانم و نادر فتوح تحت القيادة الفنية للقدير الدكتور محمد عبد الوهاب و أعضاء الجهاز الفني الكابتن سعيد جُميل و الدكتور شعبان إبراهيم و رئيس الجهاز الراحل القدير الكابتن سيد مبارك " تربس "
و يشارك زعيم الثغر بطل الدورى العام هذا الموسم في النسخه القادم من بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA و التي ستقام في أبريل المقبل 2021.
وعبر جماهير الاتحاد السكندري عن تمنايتهم بتحقيق إنجاز فريق العمالقة و التتويج بالبطولة كما حدث عام 1987 ، خاصة و أن الفريق عامر بالنجوم تحت قيادة أحمد مرعي .
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