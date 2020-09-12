سلة الاتحاد السكندرى تعود للمشاركة في البطولة الإفريقية برعاية NBA

عقب موسم استثنائي لسلة نادى الاتحاد السكندرى حققت خلاله إنجازًا رائعًا بالفوز بجميع البطولات الرسمية التي خاضها الفريق هذا الموسم وكذلك لقب بطل العرب في أخر نسختين من البطولة ، واختتم الفريق الموسم الاستثنائي بالتتويج ببطولة الدورى العام السوبر بعد غياب عشر مواسم منذ عام 2009 .

وتعود سلة زعيم الثغر من جديد للمشاركة في البطولة الإفريقية للأندية الأبطال و التي حقق لقبها نادى الاتحاد السكندرى عام 1987 على حساب فريق أول أغسطس الأنجولي في المباراة الشهيرة ، بمشاركة نجوم سلة زعيم الثغر مدحت وردة و طارق الصباغ و زاهر عبد الباسط و عمرو أبو الخير و عصام أبو العنين و عصام مجاهد و ممدوح إبراهيم و أحمد عمر و محمد فؤاد غانم و نادر فتوح تحت القيادة الفنية للقدير الدكتور محمد عبد الوهاب و أعضاء الجهاز الفني الكابتن سعيد جُميل و الدكتور شعبان إبراهيم و رئيس الجهاز الراحل القدير الكابتن سيد مبارك " تربس "

و يشارك زعيم الثغر بطل الدورى العام هذا الموسم في النسخه القادم من بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA و التي ستقام في أبريل المقبل 2021.

وعبر جماهير الاتحاد السكندري عن تمنايتهم بتحقيق إنجاز فريق العمالقة و التتويج بالبطولة كما حدث عام 1987 ، خاصة و أن الفريق عامر بالنجوم تحت قيادة أحمد مرعي .

وقدم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري كل الدعم و المساندة لفريق كرة السلة من أجل الاستمرار في التتويج بالبطولات .