ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ليدز يونايتد 4-3

حقق فريق ليفربول بشق الأنفس أول 3 نقاط في مشوار مسابقة الدوري الإنجلزي الممتاز بفوز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاية في ضمن الجولة الأولي من البرميرليج، على أرضية ملعب "الأنفيلد".

محمد صلاح نجم ليفربول فرض نفسه بقوة بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" حيث واصل النجم المصري للموسم الرابع على التوالي أن يسجل في الجولة الافتتاحية بعد كل من واتفورد وويستهام ونورويتش سيتي وأخيرًا ليدز يونايتد.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مبارة اليوم كالاتي مع تبقي مباريات آخري ومباريات مؤجلة

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1- آرسنال 3 نقاط

2- ليفربول 3 نقاط

3- كرستال بالاس 3 نقاط