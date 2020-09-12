بالدوري والكأس| تأجيل احتفالات سلة الاتحاد السكندري لقرار رئيس الوزراء

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تأجيل الاحتفال بأبطال الفريق الأول السلة الحائز على بطول الدوري العام و بطولة دورى المرتبط و بطولة كأس مصر و البطولة العربية و بطولة مصر الدولية الأولى .

جاء ذلك و فقًا للمنشور الوارد لجميع الأندية بمنع أي تجمعات بالأندية و الإمكان العامة كإجراء إحترازى .

ومن جهة أخرى أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن تجديد تعاقد اللاعب إسماعيل أحمد الشهير بـ "سمعة" أسطورة كرة السلة المصرية والعربية وصاحب التاريخ الكبير والمشرف لموسم رياضي جديد 2020 /2021 .

وقال محمد مصيلحي رئيس النادي: وافق النجم إسماعيل أحمد دون تردد على تجديد تعاقده، نظرًا لحالة الاستقرار والترابط الكبير بين جميع عناصر الفريق والتي لمسها اللاعب منذ عودته من جديد لسلة زعيم الثغر عائدًا من لبنان، ومساهمته مع زملائه في الحصول على جميع البطولات التي خاضها الفريق هذا الموسم والتي توجت بالحصول على بطولة الدوري السوبر وتقديم إسماعيل أداء أكثر من رائع خلال الجولات الحاسمة.