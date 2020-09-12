بالدوري والكأس| تأجيل احتفالات سلة الاتحاد السكندري لقرار رئيس الوزراء

جاء ذلك و فقًا للمنشور الوارد لجميع الأندية بمنع أي تجمعات بالأندية و الإمكان العامة كإجراء إحترازى .
ومن جهة أخرى أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن تجديد تعاقد اللاعب إسماعيل أحمد الشهير بـ "سمعة" أسطورة كرة السلة المصرية والعربية وصاحب التاريخ الكبير والمشرف لموسم رياضي جديد 2020 /2021 .
وقال محمد مصيلحي رئيس النادي: وافق النجم إسماعيل أحمد دون تردد على تجديد تعاقده، نظرًا لحالة الاستقرار والترابط الكبير بين جميع عناصر الفريق والتي لمسها اللاعب منذ عودته من جديد لسلة زعيم الثغر عائدًا من لبنان، ومساهمته مع زملائه في الحصول على جميع البطولات التي خاضها الفريق هذا الموسم والتي توجت بالحصول على بطولة الدوري السوبر وتقديم إسماعيل أداء أكثر من رائع خلال الجولات الحاسمة.
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