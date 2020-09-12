بعد قرار حوكمة صندوق الرياضة .. الوزير يكشف أول خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس بشأنه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحوكمة أداء "صندوق الرياضة المصري"، والذي يعد أول صندوق استثماري لدعم الرياضة في مصر، بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين، واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا واقامة البرامج القومية للياقة البدنية والصحة العامة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، لـ دوت الخليج ، أن الوزارة ستبدأ في دراسة وافية لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبناء على ذلك سنحدد االإجراءات المطلوبة بشأن حوكمة صندوق الرياضة المصري لتصبح كل معاملاته بشفافية تامة.

تم تدشين صندوق الرياضة المصري في 18 فبراير 2018 في عهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.

تم إنشاء الصندوق برأس مال مدفوع لشركة الصندوق بقيمة 5 ملايين جنيه في المرحلة الأولى وذلك حتى يتمكن الصندوق من طرح وثائق للاكتتاب بقيمة أولية 250 مليون جنيه في النصف الأول من العام يستهدف زيادة حجم الصندوق إلى ما يزيد عن مليار جنيه فى أعوامه الأولى.



صندوق دعم الرياضى المصرى هو أول صندوق استثمار خيرى في مصر يهدف إلى دعم النهضة الرياضية من خارج إطار الموازنة العامة للدولة ومن خلال برامج زمنية مخطط لها على كافة المستويات للوصول إلى أقصى درجات التفوق الرياضى للاعبين المصريين في مختلف اللعبات وخاصة الفردية منها، ويتخذ الصندوق شكل الملكية الخاصة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال المصرى ولائحته التنفيذية.