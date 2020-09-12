بعد قرار حوكمة صندوق الرياضة .. الوزير يكشف أول خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس بشأنه

تم تدشين صندوق الرياضة المصري في 18 فبراير 2018 في عهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.
تم إنشاء الصندوق برأس مال مدفوع لشركة الصندوق بقيمة 5 ملايين جنيه في المرحلة الأولى وذلك حتى يتمكن الصندوق من طرح وثائق للاكتتاب بقيمة أولية 250 مليون جنيه في النصف الأول من العام يستهدف زيادة حجم الصندوق إلى ما يزيد عن مليار جنيه فى أعوامه الأولى.
صندوق دعم الرياضى المصرى هو أول صندوق استثمار خيرى في مصر يهدف إلى دعم النهضة الرياضية من خارج إطار الموازنة العامة للدولة ومن خلال برامج زمنية مخطط لها على كافة المستويات للوصول إلى أقصى درجات التفوق الرياضى للاعبين المصريين في مختلف اللعبات وخاصة الفردية منها، ويتخذ الصندوق شكل الملكية الخاصة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال المصرى ولائحته التنفيذية.
الصندوق هدفه توفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين فنيًا واجتماعيًا وطبيًا ونفسيًا طوال فترة الإعداد للدورات الأوليمبية والبطولات العالمية.
أهداف الصندوق أيضا المساهمة في حل كافة المشكلات التي تعترى طريق إعداد الأبطال الدراسية والمدنية والجوازات والتجنيد ورفع كفاءة اللاعبين في مستويات اللغات الأجنبية ومهارات الاتصال وإدارة الوقت ، وتعريف الرأى العام بالأبطال الرياضيين خلال التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
تم تدشين صندوق الرياضة المصري في 18 فبراير 2018 في عهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.
تم إنشاء الصندوق برأس مال مدفوع لشركة الصندوق بقيمة 5 ملايين جنيه في المرحلة الأولى وذلك حتى يتمكن الصندوق من طرح وثائق للاكتتاب بقيمة أولية 250 مليون جنيه في النصف الأول من العام يستهدف زيادة حجم الصندوق إلى ما يزيد عن مليار جنيه فى أعوامه الأولى.
صندوق دعم الرياضى المصرى هو أول صندوق استثمار خيرى في مصر يهدف إلى دعم النهضة الرياضية من خارج إطار الموازنة العامة للدولة ومن خلال برامج زمنية مخطط لها على كافة المستويات للوصول إلى أقصى درجات التفوق الرياضى للاعبين المصريين في مختلف اللعبات وخاصة الفردية منها، ويتخذ الصندوق شكل الملكية الخاصة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال المصرى ولائحته التنفيذية.
الصندوق هدفه توفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين فنيًا واجتماعيًا وطبيًا ونفسيًا طوال فترة الإعداد للدورات الأوليمبية والبطولات العالمية.
أهداف الصندوق أيضا المساهمة في حل كافة المشكلات التي تعترى طريق إعداد الأبطال الدراسية والمدنية والجوازات والتجنيد ورفع كفاءة اللاعبين في مستويات اللغات الأجنبية ومهارات الاتصال وإدارة الوقت ، وتعريف الرأى العام بالأبطال الرياضيين خلال التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
الصندوق هدفه توفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين فنيًا واجتماعيًا وطبيًا ونفسيًا طوال فترة الإعداد للدورات الأوليمبية والبطولات العالمية.
أهداف الصندوق أيضا المساهمة في حل كافة المشكلات التي تعترى طريق إعداد الأبطال الدراسية والمدنية والجوازات والتجنيد ورفع كفاءة اللاعبين في مستويات اللغات الأجنبية ومهارات الاتصال وإدارة الوقت ، وتعريف الرأى العام بالأبطال الرياضيين خلال التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد قرار حوكمة صندوق الرياضة .. الوزير يكشف أول خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس بشأنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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