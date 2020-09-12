خاص.. المزين: لدي ثقة في لاعبي طنطا وسنقاتل للبقاء في الدوري الممتاز

المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن ثقته تجاه اللاعبين من أجل التواجد في بطولة الدوري المصري الممتاز والهروب من الهبوط.



وأوضح أيمن المزين في تصريحات خاصة لصدى البد"، أن تصريحات محمد صلاح المدير الفني السابق للفريق تسببت في حالة من الغضب الشديد بين صفوف اللاعبين. وتابع: "شعرت بالحزن بعد تصريحات محمد صلاح لأنها غير مهنية لقد أهان الجهاز الفني واللاعبين ورجاله ". واوصل:" سنقاتل من أجل البقاء في بطولة الدوري المصري ونسعي للفوز على أسوان ونادي مصر في الجولتين القادمتين ولا يوجد مستحيل". وأتم:"طنطا لديها لاعبين على أعلي مستوي ولديه ثقة كبيرة تجاه اللاعبين وسنخوض تدريبات مكثفة من أجل تصحيح المسار وإعادة الثقة لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

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