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كوكاكولا يتعادل مع مصر المقاصة وديا قبل استئناف القسم الثاني

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تعادل فريق كوكاكولا مع نظيره مصر للمقاصة  في المباراة الودية التي جمعت الفريقين سلبيا علي ملعب الدفاع الجوي ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة دوري القسم الثاني المقرر لها ٢١ سبتمبر المقبل. 

وأطمأن محمد عبد الله المدير الفني لكوكاكولا على الحالة الفنية لجميع اللاعبين خاصة وان مباراة المقاصة هي الاخيرة للفريق قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في اولى لقاءات الفريق عقب استئناف مباريات المجموعة الثانية.

 

جاءت المباراة قوية ومفيدة لكوكاكولا خاصة انها امام أحد الفرق القوية والاحتكاك معها سيدخل الفريق اجواء المباريات القوية.

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ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من سيراميكا كليوباترا وبتروجت والزرقا والقناة والترسانة.

ويتكون الجهاز الفنى لعبدلله من كل من ايمن عبد القادر مديرا للكرة ومصطفي محمد طه مدرب عام وحمد صالح مدرب مساعد ومحمد مصطفي مدرب حراس مرمي وحسن وهبي مدير ادارى واحمد حمدى اخصائى علاج طبيعي وبهاء ابراهيم مدلك ومحمد عثمان مخطط أحمال.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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