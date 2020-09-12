فريق «سيدات يد الأهلي» يفوز على سبورتنج في بطولة الدوري

تمكن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي من تحقيق الفوز على نظيره فريق سبورتنج، اليوم السبت، بنتيجة 26-20، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الفريق، بقيادة يحيى يوسف، المدير الفني، أداءً مميزًا من خلال السيطرة على محور المباراة من البداية حتى النهاية، ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 10-9.
وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، ونجح في تعزيز تقدمه بفضل المرتدات السريعة والدفاع القوي، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 26-20.
وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الزمالك بنتيجة 33-23، ضمن منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن يواجه فريق سيدات يد الأهلي فريق الشمس في الجولة الختامية من منافسات بطولة الدوري يوم الثلاثاء المقبل.
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