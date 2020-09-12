أحمد سامى يتسلح بالجلسات الخاصة لتأهيل لاعبى سموحة قبل مواجهة الجونة

انطلق التدريب اليومى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه على ملعب النادى فى اطار استعدادات "الموج الأزرق" للجولة القادمة من بطولة الدورى العام والتى سيواجه خلالها فريق الجونة، الذى تعرض لهزيمة قاسية أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف.

وسيعقد أحمد سامى المدير الفنى للفريق جلسه خاصة مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق السكندرى على هامش التدريب لمناقشة العديد من الأمور التى كانت سببا فى تراجع مستواه الفنى خلال الفترة الأخيرة مما أثر بالسلب على مستوى الفريق ككل فى مباريات الدورى العام خاصة بعد رفض احترافه فى الدورى البرتغالى.

ويسعى مدرب سموحه إلى الإستفادة من القدرات الفنية والبدنية العالية التى يتمتع بها ناصر ماهر وجعلته من أهم صانعى اللعب فى الدورى المصرى هذا الموسم .

واستقر أحمد سامى على اعادة تأهيل اللاعبين نفسيا من خلال جلسات منفردة مع العناصر التى غابت عن المباريات طوال الفترة الأخيرة لأسباب متعدة مابين الإصابة والعودة منها وآخرين لأسباب فنية وذلك من أجل اعادة ترتيب الأوراق مرة آخرى داخل سموحه.

واتفق المدير الفنى مع جهازه المعاون على وضع برنامج تأهيلى خاص لعدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمود عزت والسيد فريد والترهونى لرفع معدل اللياقة البدنية والإستفادة منهم فى المبايات المقبلة للفريق