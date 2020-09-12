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تأهل لايبزيج وفرانكفورت إلى الدور الثاني بكأس ألمانيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأهل لايبزيج وفرانكفورت إلى الدور الثاني بكأس ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت فرق لايبزج وبوروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورج واينتراخت فرانكفورت التأهل إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا بعد أن حققت جميعا الفوز خارج ملعبها اليوم السبت في الدور الاول.

واكتسح مونشنجلادباخ مضيفه أف سي أبيرنيولاند 8 /صفر وفاز لايبزج على مضيفه نورنبرج 3 /صفر وفولفسبورج على مضيفه يونيون فيورستينوالدي 4 /1 وفرانكفورت على مضيفه ميونخ 1860 بنتيجة  2 /1.

كما تأهل اوجسبورج وكولون للدور الثاني بفوز الأول على مضيفه إينتراخت سيلا 7 /صفر وفوز كولون على مضيفه ألتجلينج 6 /صفر.

وفي مباريات أخرى فاز اوزنابروك على مضيفه تودسفيلد 1 /صفر وبوخوم على مضيفه اينجيرس 3 /صفر وتعادل  ماينرزهاجن مع ضيفه فيورث 1 /1.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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