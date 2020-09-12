محمد صلاح يُدعم مؤمن زكريا بعد "هاتريك" ليدز يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على دعم ومساندة مؤمن زكريا نجم الأهلي خلال لقاء الريدز ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت، وذلك بسبب الظروف الصحية التي يمر بها الأخير حاليًا وأبعدته عن كرة القدم طيلة الأشهر الماضية.

واحتفل محمد صلاح بعد هدفه الثالث في شباك ليدز يونايتد الـ"هاتريك" بالدقيقة 88، على طريقة مؤمن زكريا الشهيرة، وذلك دعمًا لنجم الأهلي والذي يعاني من مرض نادر في الجهاز العصبي تسبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

ويستعد مؤمن للسفر إلي أمريكا نهاية شهر سبتمبر الجاري لاستكمال رحلته العلاجية من المرض النادر الذي يعاني منه، حيث صرف مسئولي القلعة الحمراء عقد اللاعب كاملا 3 سنوات شاملة الضرائب، كما خصص تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية 800 ألف جنيه للاعب لاستكمال علاجه.

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وسجل صلاح 3 أهداف "هاتريك" لليفربول في شباك ليدز يونايتد بينهما ركلتي جزاء بالدقائق 5، 33، 88، وقاد فريقه للفوز بنتيجة 4 / 3، حيث سجل زميله فيرجيل فان دايك الهدف الثاني للريدز بالدقيقة 20.

بينما سجل ثلاثية ليدز في شباك ليفربول كل من، جاك هاريسون، وبامفورد، وماتيوز كليتش بالدقائق 12، 30، 66 من زمن المباراة.

وحصد فريق ليفربول أول 3 نقاط في رحلته نحو الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، بينما بقي رصيد فريق ليدز يونايتد الصاعد حديثا للبريميرليج خاليا من النقاط.