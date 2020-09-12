نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى مؤمن زكريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بالرد على رسالة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي لكرة القدم، له بعدما وجه الأخير له الشكر على دعمه له.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا يمكن أن أتاخر يومًا ما على أي من أبناء وطني الثاني مصر خصوصًا عندما يكون ابنًا مخلصًا من أبناء النادي الأهلي الذي أعشقه وأتشرف بالانتماء له مشجعًا ومحبًا".

وأضاف الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي :"ترجع بالسلامة يا مؤمن أحسن من الأول".

وكان مؤمن زكريا قد وجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ بعدما خصص مبلغ 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجه بأمريكا.