أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله «هاتريك» في شباك ليدز يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عقب قيادته فريقه للفوز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأولى من مباريات الدوري الإنجليزي "البريميرليج" للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١. وقال صلاح في تصريحات عقب المباراة :" ليدز يونايتد فريق صعب، لقد لعبنا بدون وجود جماهير ولكنهم لعبوا خارج أرضهم". Advertisements وأضاف :"نحن بحاجة لمواصلة التحسن من أجل تجنب تلقي ثلاث أهداف". وتابع :"إنها بداية جيدة و ليدز كانوا يضغطون بقوة، لقد كانت كثافة لاعبيهم عالية". وعن شعوره بالضغط قبل تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة قال :"لقد سجلت ركلة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا أسهل قليلاً خاصةً مع عدم وجود المشجعين".

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