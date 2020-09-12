نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' حقيقة رحيل فايلر في المقال التالي
وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول وجود بند يتيح للمدير الفني، الرحيل في العشر الأوائل من شهر أكتوبر المقبل، دون تحمل أي شروط جزائية.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'الفجر الرياضي'، أن كل ما يتردد هو غير صحيح والمدرب السويسري لن يرحل عن الفريق، وسيستمر في منصبه.
وأضاف: "هناك اتفاق مع المدير الفني على الاستمرار حتى نهاية الموسم المقبل بعد تجديد عقده، ولكن من الممكن فتح ملف رحيله في حال التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".
واختتم: "من الطبيعي أن يتلقى المدير الفني، عروض للرحيل سواء محليًا أو خارجيًا، خاصةً بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق منذ توليه المسئولية الفنية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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