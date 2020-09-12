نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد ملخص لمسات محمد صلاح أمام ليدز يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول 3 أهداف في مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد، والتي انتهت بفوز الريدز 4-3، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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