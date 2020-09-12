ويحتل فريق الاهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 71 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 52 نقطة
ويتبقي امام الاهلي طريقان لا ثالث لهما بـ ضمان التتويج باللقب الـ 41 في تاريخه وهما :
1- في حال هزم فريق الزمالك خلال مباراة الفريق غدا امام الانتاج الحربي في الجوله الـ 27 من بطولة الدوري حيث سيتوقف رصيده عند النقطة الـ 52 مع خصم 3 نقاط في نهاية الموسم للانسحاب من مباراة القمة امام الاهلي في الدور الاول مما يعني ان الزمالك في حال فاز في جميع مبارياته المتبقيه من الدوري " 7 مباريات " سيصل لـ النقطة الــ 70 فقط
2- في حاله فوز الزمالك غدا سيصبح امام الاهلي ضرورة الفوز في مباراة الفريق امام الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في الجوله الـ 27 من الدوري ليصل للنقطة الـ 74 ويصبح من الصعب على اي فريق ان يصل لتلك النقطة و يتوج الفريق رسميا بالبطولة
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خطوة يا صاحب الخطوة.. سيناريوهات تتويج الأهلي بـ لقب الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.