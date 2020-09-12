خطوة يا صاحب الخطوة.. سيناريوهات تتويج الأهلي بـ لقب الدوري

" خطوة يا صاحب الخطوة " خطوة وحيده تفصل فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي عن التتويج بـ لقب الدوري المصري لموسم 2019 - 2020 عقب وصوله للنقطة الـ 71 بعد الفوز امس امام الاسماعيلي بثلاثية نظيفة في الجوله الـ 26 من بطولة الدوري المصري .

ويحتل فريق الاهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 71 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 52 نقطة

ويتبقي امام الاهلي طريقان لا ثالث لهما بـ ضمان التتويج باللقب الـ 41 في تاريخه وهما :

1- في حال هزم فريق الزمالك خلال مباراة الفريق غدا امام الانتاج الحربي في الجوله الـ 27 من بطولة الدوري حيث سيتوقف رصيده عند النقطة الـ 52 مع خصم 3 نقاط في نهاية الموسم للانسحاب من مباراة القمة امام الاهلي في الدور الاول مما يعني ان الزمالك في حال فاز في جميع مبارياته المتبقيه من الدوري " 7 مباريات " سيصل لـ النقطة الــ 70 فقط

2- في حاله فوز الزمالك غدا سيصبح امام الاهلي ضرورة الفوز في مباراة الفريق امام الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في الجوله الـ 27 من الدوري ليصل للنقطة الـ 74 ويصبح من الصعب على اي فريق ان يصل لتلك النقطة و يتوج الفريق رسميا بالبطولة