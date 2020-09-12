أول تعليق من يورجن كلوب على هاتريك محمد صلاح في شباك ليدز

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في شباك ليدز، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد".
وقال يورجن كلوب في تصريحات ما بعد المباراة "محمد صلاح جعل نفسه في مزاج مميز وهذا ما يجعله اللاعب الذى هو عليه وآمل أن يستمر طويلا".
وعقب الألماني يورجن كلوب على الأرقام القياسية التي يحققها الفرعون: "أنا مندهش من أن هناك رقمًا قياسيًا آخر يمكنه تحطيمه".
و أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية منذ وصوله في 2017.
ليفربول فاز في آخر 35 مباراة في البريميرليج سجل فيها محمد صلاح، ليتجاوز الرقم القياسي المُسجل باسم واين روني نجم مانشستر يونايتد بـ 34 انتصارًا متتاليًا عندما سجل من سبتمبر 2008 إلى فبراير 2011.
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