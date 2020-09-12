لهذا السبب.. جلسة خاصة بين أحمد سامي وناصر ماهر

عقد أحمد سامي المدير الفي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة جلسة خاصة مع ناصر ماهر صانع العاب الفريق لمناقشة العديد من الأمور التي كانت سببا في تراجع مستواه الفني خلال الفترة الماضية خاصة بعد رفض احترافه فى الدورى البرتغالى.

ويامل أحمد سامي الاستفادة من القدرات الفنية والبدنية العالية التي يتمتع بها اللاعب لتحقيق المكاسب خلال اللقاءات المقبلة.

ويسعى مدرب سموحه إلى الإستفادة من القدرات الفنية والبدنية العالية التى يتمتع بها ناصر ماهر وجعلته من أهم صانعى اللعب فى الدورى المصرى هذا الموسم .

وانطلق التدريب اليومى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه على ملعب النادى فى اطار استعدادات "الموج الأزرق" للجولة القادمة من بطولة الدورى العام والتى سيواجه خلالها فريق الجونة، الذى تعرض لهزيمة قاسية أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف.