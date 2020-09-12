وانطلق التدريب اليومى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه على ملعب النادى فى اطار استعدادات "الموج الأزرق" للجولة القادمة من بطولة الدورى العام والتى سيواجه خلالها فريق الجونة، الذى تعرض لهزيمة قاسية أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف.
واستقر أحمد سامى على اعادة تأهيل اللاعبين نفسيا من خلال جلسات منفردة مع العناصر التى غابت عن المباريات طوال الفترة الأخيرة لأسباب متعدة مابين الإصابة والعودة منها وآخرين لأسباب فنية وذلك من أجل اعادة ترتيب الأوراق مرة آخرى داخل سموحه.
واتفق المدير الفنى مع جهازه المعاون على وضع برنامج تأهيلى خاص لعدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمود عزت والسيد فريد والترهونى لرفع معدل اللياقة البدنية والإستفادة منهم فى المبايات المقبلة للفريق
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لهذا السبب.. جلسة خاصة بين أحمد سامي وناصر ماهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.