الهدف 50.. 5 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد قيادة ليفربول للفوز على ليدز

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في شباك ليدز، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 3 نقاط في المركز الثاني من تريتب الدوري الإنجليزي مؤقتا. وفيما يلي نعرض أرقام محمد صلاح التاريخية بعد مباراة اليوم: - وصل محمد صلاح للهدف الـ50 مع ليفربول على ملعب أنفيلد خلال 63 مباراة خاضها مع الفريق. - أصبح صلاح ثاني أسرع لاعب يصل للهدف رقم 50 على ملعب فريقه، خلف "آلان شيرار" الذي نجح في تسجيل نفس العدد مع نيوكاسل على ملعبه بعد 47 مباراة. Advertisements - محمد صلاح ثاني أكثر لاعب إفريقي، يسجل هاتريك، بعد النيجيري ياكوبو إيجبيني الذي سجّل أربع مرات هاتريك. - أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في افتتاح 4 مواسم متتالية. - أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية. - نجح ليفربول في الفوز بـ 35 مباراة في البريميرليج سجل فيها محمد صلاح، ليتجاوز الرقم القياسي المُسجل باسم واين روني نجم مانشستر يونايتد بـ 34 انتصارًا متتاليًا عندما سجل من سبتمبر 2008 إلى فبراير 2011.

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