سموحة يكرم أسرة الشهيد أحمد منسي

وعبر فرج عامر رئيس نادي سموحة عن سعادته بتكريم أسرة الشهيد أحمد منسي تقديرا لمسيرته في الحفاظ على الدولة المصرية.
وقرر المهندس فرج عامر إعفاء أسرة الشهيد أحمد منسي من كافة الرسوم الإدارية الخاصة بالنادي ومنحهم عضوية.
وتابع: "ما تم تقديمه لأسرة الشهيد أحمد منسي جزء بسيط تقديرا لما قدمه تجاه الدولة المصرية.
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