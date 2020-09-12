نشر موقع "دوت الخليج"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
قال محمد النمر محامي اللاعب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، إن الواقعة التي تم توقيف اللاعب فيها كانت حادث تصادم سيارتين؛ موضحا أن اللاعب لم يكن سكران بعد أخذ عينات في النيابة.
خصص النادي الأهلي فريقا قانونيا؛ لمتابعة قضية صالح جمعة، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي على خلفية الحادث غير المقصود الذي وقع أمس أثناء قيادته لسيارته في أحد شوارع حي الزمالك، وتسبب في إحداث بعض التلفيات في سيارتين.
وجه مؤمن زكريا لاعب نادي الأهلي رسالة شكر إلى النادي الأهلي وجمهوره لمساندتهم له في أزمته الأخيرة.
رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الحديث عن موقف ناديه من التعاقد مع الجناح الجزائري يوسف بلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي.
وجه اللاعب مؤمن زكريا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ بعد تخصيصه مبلغ 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجه بأمريكا .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الأهلي.. تركي آل الشيخ يخصص 800 ألف جنيه لعلاج مؤمن زكريا.. تطورات أزمة صالح جمعة.. حقيقة التفاوض مع البلايلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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