خماسي سلة الاتحاد السكندري ينضم للمنتخب الوطني

واختار الاتحاد المصري لكرة السلة كلا من" هيثم كمال ويوسف شوشة واحمد عادل وميدو واحمد ابو العلا " بيبو " للدخول في معسكر المنتخب القومي والمقرر اقامته يوم ١٦ سبتمبر الجاري بالقاهرة استعدادا لتصفيات امم افريقيا ٢٠٢٠
جاء ذلك و فقًا للمنشور الوارد لجميع الأندية بمنع أي تجمعات بالأندية و الإمكان العامة كإجراء إحترازى ضد فيروس كورونا .
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