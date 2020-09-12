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خماسي سلة الاتحاد السكندري ينضم للمنتخب الوطني

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واختار الاتحاد المصري لكرة السلة كلا من" هيثم كمال ويوسف شوشة واحمد عادل وميدو واحمد ابو العلا " بيبو " للدخول في معسكر المنتخب القومي والمقرر اقامته يوم ١٦ سبتمبر الجاري بالقاهرة استعدادا لتصفيات امم افريقيا ٢٠٢٠

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس
وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تأجيل الاحتفال بأبطال الفريق الأول السلة الحائز على بطول الدوري العام و بطولة دورى المرتبط  و بطولة كأس مصر و البطولة العربية و بطولة مصر الدولية الأولى .

جاء ذلك  و فقًا للمنشور الوارد لجميع الأندية بمنع أي تجمعات بالأندية و الإمكان العامة كإجراء إحترازى ضد فيروس كورونا .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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