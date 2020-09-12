عقب مشاركته أمام فولهام.. النني يوجه رسالة شكر إلى مدربه لهذا السبب

وأكد النني في تصريحات لـ موقع ارسنال أن الوضع اختلف كثيرا في ارسنال واصبح جميع اللاعبين لديهم رغبه حقيقية في تحقيق الفوز وتقديم 100 % من امكانيتم للفوز والتتويج بالبطولات.
وأضاف أن ارسنال في الوقت الماضي كان يحرص على تقديم كرة جميله فضلا عن تحقيق الفوز ولكن الامر اختلف الان واصبح الجميع لديه رغبه في تتويج الفريق بالبطولات والالقاب .
وأضاف أن الفريق اصبح يمتلك لاعبين مميزين للغاية والجميع يشعر بحاله الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني قائلا " كلنا عائله واحده ".
ووجه الشكر لـ مدربه لمشاركته في المباراة مشددا على ان عودته مرة اخرى للفريق عقب اعارته كانت من الممكن ان تؤخر مشاركته مع الفريق لكن المدرب وجد انني استحق المشاركه وادائى ليس بعيدا عن الفريق.
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