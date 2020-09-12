نشر موقع "دوت الخليج"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك.. كارتيرون يطالب كاسونجو بالبقاء.. وظهير الشباب ينضم لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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