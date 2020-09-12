نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يزيح روني من عرش البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من تسجيل ثلاثة أهداف " هاتريك " قادم بهم فريقه لعبور فخ ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي إحتضنها ملعب أنفيلد اليوم السبت.

وتمكن صلاح من تسجيل ثلاثيته الأولى في البريميرليج هذا الموسم لينجح في تحطيم رقم رقم قياسي ظل صامد لأكثر من تسعة أعوام حيث تعتبر تلك المباراة رقم 35 توالياً التي ينجح فيها ليفربول في تحقيق الفوز عندما يتمكن مو من التسجيل.

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " أن صلاح حطم الرقم القياسي الخاص بالبريمرليج فيما يخص هذه الشأن والذي كان مسجل بإسم روني.

حيث سبق وأن نجح الإنجليزي في قيادة مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في 34 لقاء متتالي حينما كان يسجل فيها قائد الأسود الثلاثة السابق خلال الفترة من شهر سبتمبر للعام 2008 حتى شهر فبراير من العام 2011.