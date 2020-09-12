نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس» في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بات النادي الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع نجم يوسف البلايلي نجم نادي أهلي جدة السعودي، ومنتخب الجزائر الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان والد بلايلي ووكيله، أوضح أن هناك مفاوضات من جانب الأهلي والزمالك وبيراميدز، من مصر، بالإضافة إلى عدة عروض أخرى.
وأوضح أن نجله يفضل الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وشهدت العلاقة بين يوسف بلايلي وإدارة أهلي جدة توتر كبير خلال الفترة الماضية، مما جعل بقاء اللاعب داخل صفوف الراقي صعبا.
واستبعده مدرب الفريق فلادان ميلويفيتش من قائمة النادي الآسيوية مما يعبر عن عدم رغبته في خدمات اللاعب.
ويتبقى لانتقال اللاعب إلى الأهلي، انهاء الاتفاق بين إدارة الأحمر ونظيرتها في النادي السعودي.
جدير بالذكر أن يوسف بلايلي كان انتقل إلى صفوف أهلي جدة في صيف 2019، على أن ينتهي عقده في صيف 2022.
وشارك بلايلي الموسم الحالي مع فريق أهلي جدة في 18 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة أهداف آخرين.
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