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ميلان يتعاقد مع ريبيتش بعقد نهائي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ميلان الإيطالي، التعاقد بشكل دائم مع الكرواتي أنتي ريبيتش نجم فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما قضي اللاعب الموسم الماضي معارًا إلى الروسونيري.

واتفق الفريقان على تحويل عقد الإعارة لعقد بيع، بحسب البيان الذي أصدره فرانكفورت دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ووقع ريبيتش عقداً مع ميلان حتى 2025 بعد أن تصدر قائمة هدافي الفريق في الموسم الماضي بــ12 هدفاً خلال 30 مباراة.

وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة في فرانكفورت "جماهيرنا ستتذكر أنتي دائماً ليس فقط بسبب أدائه المذهل في نهائي كأس ألمانيا عام 2018".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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