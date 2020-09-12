ميلان يتعاقد مع ريبيتش بعقد نهائي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ميلان الإيطالي، التعاقد بشكل دائم مع الكرواتي أنتي ريبيتش نجم فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما قضي اللاعب الموسم الماضي معارًا إلى الروسونيري.
ووقع ريبيتش عقداً مع ميلان حتى 2025 بعد أن تصدر قائمة هدافي الفريق في الموسم الماضي بــ12 هدفاً خلال 30 مباراة.
وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة في فرانكفورت "جماهيرنا ستتذكر أنتي دائماً ليس فقط بسبب أدائه المذهل في نهائي كأس ألمانيا عام 2018".
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