نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يتعاقد مع ريبيتش بعقد نهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ميلان الإيطالي، التعاقد بشكل دائم مع الكرواتي أنتي ريبيتش نجم فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما قضي اللاعب الموسم الماضي معارًا إلى الروسونيري.

واتفق الفريقان على تحويل عقد الإعارة لعقد بيع، بحسب البيان الذي أصدره فرانكفورت دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ووقع ريبيتش عقداً مع ميلان حتى 2025 بعد أن تصدر قائمة هدافي الفريق في الموسم الماضي بــ12 هدفاً خلال 30 مباراة.