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أرقام مميزة لصلاح تزين ثلاثيته في شباك ليدز يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من تسجيل ثلاثة أهداف قاد بهم فريقه للفوز على ليدز يونايتد برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد أنفيلد لحساب افتتاحية مباريات البريميرليج.

صلاح يتربع على عرش البريميرليج

وجاء الهدف الأول لصلاح في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء قبل أن يسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة والثلاثين من تصويبة صاروخية وحقق الهاتريك ورباعية فريقه في الدقيقة السابعة والثمانين من ركلة جزاء.

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وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن هاتريك صلاح وصل به إلى 52 هدف في 63 مباراة خاضها مع فريقه على ملعب أنفيلد.

ولم يقدر على الوصول لهذا الرقم في عدد مباريات أقل سوى آلان شيرر الذي نجح في تسجيل 50 هدف في 47 مباراة خاضها مع الريدز على ملعبهم ووسط جمهورهم قبل أن يتفوق عليه صلاح ولكن بعدد مباريات أكثر.

في الوقت الذي نجح فيه صلاح أن يحقق رقم قياسي آخر وهو التسجيل في أول مباراة لفريقه بالبريميرليج للموسم الرابع توالياً ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز بعد تيدي شيرينجهام (من 1992-1993 إلى 1995-1996).

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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